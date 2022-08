Il penultimo turno dei preliminari di Conference League propone oggi questi risultati: il Wolfsberger, recente avversario del Milan in amichevole, pareggia 0-0 contro i maltesi del Gzira; tutto facile per il Viborg, che liquida 3-0 la pratica Torshavn. I lettoni del Riga non vanno oltre l'1-1 in casa contro il Gil Vicente, mentre la Steaua Bucarest batte 0-1 lo Streda, compagine slovacca.



Risultati



Riga-Gil Vicente 1-1

Viborg-Torshavn 3-0

Wolfsberger-Gzira 0-0

Streda-Steaua Bucarest 0-1