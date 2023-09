Partirà subito forte la seconda avventura della Fiorentina in Europa League. I viola esordiranno subito in casa del Genk il prossimo 21 settembre, quindi in Belgio. Poi due gare casalinghe al Franchi. L'ultimo atto in Ungheria.



1a giornata KRC Genk - ACF Fiorentina (21 settembre, ore 18.45)

2a giornata ACF Fiorentina - Ferencvárosi TC (5 ottobre, ore 21.00)

3a giornata ACF Fiorentina - FK Čukarički (26 ottobre, ore 21.00)

4a giornata FK Čukarički - ACF Fiorentina (9 novembre, ore 18.45)

5a giornata ACF Fiorentina - KRC Genk (30 novembre, ore 21.00)

6a giornata Ferencvárosi TC - ACF Fiorentina (14 dicembre, ore 18.45)