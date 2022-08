Dopo il sorteggio, ecco anche il calendario della prossima edizione della Conference League. Per l'Italia, ci sarà la Fiorentina: ecco tutti gli impegni della squadra di Vincenzo Italiano:



1a giornata

8 settembre: 18.45 Fiorentina-Riga.



2a giornata

5 settembre: 21 Istanbul Başakşehir-Fiorentina.



3a giornata

6 ottobre: 21 Heart of Midlothian-Fiorentina.



4a giornata

3 ottobre: 18.45 Fiorentina-Heart of Midlothian.



5a giornata

27 ottobre: 18.45 Fiorentina-Istanbul Başakşehir.



6a giornata

3 novembre: 16.30 Riga-Fiorentina.