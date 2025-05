Conference League, il Chelsea può diventare il primo club a vincere tutte e tre le coppe europee

Getty Images

Va in scena allo Stadion Wroclaw di Breslavia, in Polonia, la finale ditra ile il. Se per il club andaluso si tratta della prima finale europea della storia, per i londinesi è l’opportunità di completare la collezione di trofei UEFA, avendo già vinto Champions League ed Europa League.Sarebbe la prima squadra a riuscirci e, per gli esperti, ha ottime chance di farlo: i Blues sono infatti ampiamente favoriti dal pronostico, con la vittoria nei 90 minuti a 1,85, si sale a 4,50 per l’impresa degli andalusi, mentre il pareggio – che porterebbe le squadre ai supplementari – è a 3,50. Il Chelsea è avanti anche nelle quote sul Vincente, a 1,40 contro il 3,00 del Betis. La pratica dovrebbe essere chiusa entro i 90 minuti di gioco, almeno a guardare le quote sui tempi supplementari, a 3,50, e sui calci di rigore, ipotesi ancora più remota, a 6,50. La porta dei londinesi è rimasta inviolata in tre delle ultime 4 uscite, ma difficilmente lo sarà contro il Betis - il cui gol è infatti a 1,47,- che ha anche aperto le marcature in 12 delle 13 partite di Conference League disputate: l’ipotesi che gli spagnoli vadano a segno per primi è a 2,75, più facile che passi in vantaggio il Chelsea, a 1,62.

Tanti gli indisponibili nel Betis, Pellegrini ha però la certezza Antony, il brasiliano ha inciso molto sul cammino degli andalusi in Conference, con ben 4 gol e 3 assist in sole 8 partite: la sua rete nella finale è a 5,00, stessa quota per un assist. Il miglior realizzatore della squadra è però Isco, con 11 gol e 8 assist in stagione, la sua marcatura è a 4,50, davanti a lui solo Cucho Hernandez, a 4,25. Sponda Chelsea, il primo indiziato al gol è Cole Palmer che nel torneo è andato solamente una volta a rete: il gol più importante, quello nella finale, vale 2,50. In Premier sconta una squalifica, per la finale sarà invece in campo, pronto a dare il suo contributo: Nicolas Jackson, 2 reti nella competizione, è proposto marcatore a 3,00. Ma a essere decisivo potrebbe essere anche qualcuno dalle retrovie, il gol dalla panchina è infatti un’opzione a 2,50.