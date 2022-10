Il Colonia batte 1-0 lo Slovacko al Mestsky Stadion nella sfida della quinta giornata del Gruppo D di Europa Conference League, rinviata ieri sera per nebbia. I tedeschi vincono ad Uherske nel posticipo dopo la nebbia di ieri sera e restano in corsa per la fase ad eliminazione diretta: prima sbagliano un rigore al 51′ con Kainz, ma Duda la sblocca all'82'. Il Colonia sale così a 7 punti nel girone D alle spalle di Nizza e Partizan a 8, Slovacko fermo a 4 ed eliminato.