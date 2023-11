Tre gol e tre punti per il Maccabi Tel Aviv, che batte 3-2 lo Zorya nel recupero della quarta giornata nella fase a gironi di Conference League. I gol portano le firme di due vecchie conoscenze del calcio italiano: Zahavi (ex Palermo) sblocca il risultato, poi fa doppietta Peretz (ex Venezia).



La squadra israeliana sale così a 9 punti in classifica nel gruppo B, uno in meno della capolista Gent. Invece gli ucraini restano fermi in terza posizione a quota 4.