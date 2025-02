Conference League, il sorteggio LIVE di ottavi, quarti e semifinali: l'avversaria e il percorso della Fiorentina

Tempo dianche inAlle 14 si saprà la sorte delle 16 squadre rimaste delle 36 che erano iscritte all’inizio del terzo torneo continentale per club. Interessata, per l’Italia, lache, dopo due finali perse, è ancora in lizza per tornare nella gara secca che deciderà chi solleverà il trofeo il 21 maggio a Breslavia.Agli ottavi di finale ci sono le 8 teste di serie:E le 8 non teste di serie:I viola sfideranno una trai bosniaci hanno eliminato l’Olimpija Lubiana, i greci invece il Vikingur. La squadra digiocherà la seconda gara in casa.I club vengono accoppiati in base alla loro posizione nella fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). I club di ogni coppia di teste di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la cui posizione era stata determinata dal sorteggio degli spareggi. Per il sorteggio vengono preparate quattro urne. Le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne, contrassegnate in base alla classifica della fase campionato. Il sorteggio assegna il lato del tabellone per tutte le teste di serie, iniziando con le squadre classificate al 7°/8° e finendo con le squadre al 1°/2° posto. Viene estratta una pallina dall'urna contenente le prime due squadre pertinenti (ovvero quelle classificate al 7° e 8° posto) e la pallina viene aperta per mostrare la squadra. La prima estratta viene posizionata nel posto riservato sul lato sinistro, mentre la seconda sul lato destro del tabellone.

Real Betis vs Chelsea/Vitoria GuimaraesJagiellonia vs Legia/Cercle BruggeCelje vs Djurgardens/LuganoPanathinaikos vs Fiorentina/Rapid ViennaBorac Banja Luka vs Rapid Vienna/FiorentinaPafos vs Lugano/DjurgardensMolde vs Cercle Brugge/LegiaCopenaghen vs Vitoria Guimaraes/Chelsea6 e 13 marzo10 e 17 aprile: 1 e 8 maggio: 28 maggio (Breslavia)