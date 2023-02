La Lazio e la Fiorentina, messa da parte la qualificazione nel turno di playoff della Conference League, cercano strada nella competizione con l’obiettivo di succedere nell’albo d’oro alla Roma campione in carica. Il sorteggio di Nyon è stato abbastanza fortunato per le due italiane, con i biancocelesti che saranno impegnati contro l’AZ Alkmaar mentre per i viola la sfida degli ottavi di finale sarà contro i turchi del Sivasspor. Proprio la formazione di Sarri è tra le favorite per la vittoria del trofeo, offerta a 5 sia dagli esperti che da quelli di William Hill, insieme agli spagnoli del Villarreal, visti tra 4,35 e 5 e agli inglesi del West Ham, proposti tra 4,50 e 5,50. Subito alle spalle di questo terzetto si piazza proprio la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce da sei vittorie consecutive in Conference e data vincente tra 7 e 7,50 volte la posta.