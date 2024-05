Conference League, la Fiorentina a un passo dal titolo: viola avanti sull'Olympiacos

Dimenticare la finale dell'anno scorso, persa negli ultimi minuti di gioco contro il West Ham, per portare a casa il secondo trofeo europeo della propria storia, a 63 anni dal trionfo in Coppa delle Coppe contro i Rangers. Tra i viola e la gloria c'è però l, capace di eliminare a sorpresa l'Aston Villa in semifinale, ma vincente una sola volta nelle ultime sette sfide contro club italiani, stesso numero di successi dellacontro formazioni greche. Gli esperti vedono comunque avanti il colpo dei viola - imbattuti in Europa da tredici match - con il trofeo a Firenze proposto a 1,57 contro il 2,15 dell'Olympiacos. Per quanto riguarda invece i 90 minuti di gioco è avanti la vittoria di Biraghi e compagni, a 2,30, contro il 3 del segno «1», stessa quota del pareggio che porterebbe le squadre ai tempi supplementari. La prima volta della Conference League decisa alla lotteria dei rigori si gioca invece a 4,75.

Quattro delle ultime cinque gare internazionali della Fiorentina hanno visto prevalere l'Under 2.5, opzione in vantaggio anche mercoledì sera a 1,66 sull'Over 2.5 dato a 2,10. Più equilibrio invece tra No Goal, in pole a 1,80, sul Goal visto a 1,90. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 5,50, seguito dallo 0-1 a 6,50, con un'altra sconfitta in finale per 2-1, proposta a 10. Il pericolo numero uno per la difesa toscana è senza dubbio Ayoub El Kaabi, capocannoniere della competizione e primo in lavagna marcatori a 2,75, seguito da Nico Gonzalez a 3,50. Il timbro di Lucas Beltran, autore del gol che ha portato i viola ad Atene, vale 3,80 volte la posta.