La Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole mettersi alle spalle la sconfitta dell’ultimo turno di Serie A rimediata contro l’Inter e, di fronte all’Istanbul Basaksehir, cerca l’aggancio in vetta al girone A di Conference League. I viola devono vendicare lo 0-3 subito in Turchia e per gli esperti di Olybet.it al Franchi dovrebbe arrivare il riscatto, offerto a 1,75 contro il 4,50 del segno «2». Nel mezzo offerto a 3,65 il pareggio. Nelle due partite casalinghe del girone la Fiorentina sia segnato sia subito reti, ma per i bookie il No Goal, a 1,85, è leggermente avanti sul Goal proposto a 1,88. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, Luka Jovic vuole dar seguito al gol contro l’Inter: il bis dell’attaccante serbo si gioca a 2,75 volte la posta mentre la rete dell’italiano Stefano Okaka si gioca a 4,50.