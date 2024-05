Conference League, la Fiorentina ci riprova: i bookie spingono Italiano verso il titolo contro l’Olympiacos

Battere l', alzare lae rifarsi a un anno dalla sconfitta per mano del. Questo l'obiettivo della Fiorentina, spinta anche dai bookmaker verso il titolo europeo: gli esperti vedono il trionfo viola a 1,70, contro il 2,10 della formazione greca. Nei 90 minuti, la squadra di Vincenzo Italiano è avanti in quota tra 2,30 e 2,38 su William Hill e 888sport, mentre si sale a 3 per i padroni di casa (si giocherà nello stadio dell'AEK, ma sempre ad Atene). Anche le statistiche sorridono alla Fiorentina: negli ultimi sette precedenti contro squadre italiane, l'Olympiacos ha vinto solo una volta, contro il Milan nell’Europa League 2018/2019. A 3,20, infine, il pareggio, che vorrebbe dire supplementari.

Tra gli altri mercati, l’Under, a 1,65, prevale sull’Over, a 2,11, mentre c’è perfetto equilibrio tra Goal e No Goal, entrambi a 1,85. Tra i risultati esatti comanda l’1-1 a 6,59, con lo 0-1 a favore dei Viola a quota 7,61, mentre lo stesso risultato a favore dell’Olympiacos si gioca a 8,91.MARCATORI – Grande curiosità anche per vedere chi riuscirà a mettere la propria firma su questa finale: quote favorevoli su Planetwin365 ai giocatori della Fiorentina, con Nicolas Gonzalez a comandare a 3,50, seguito da Andrea Belotti a 3,75 e Lucas Beltran a 4, con il jolly Giacomo Bonaventura a 5 volte la posta. Tra le fila dei greci, occhi puntati sul grande ex Stevan Jovetic, in rete a 4, ma il pericolo numero uno è senza dubbio Ayoub El Kaabi, autore di ben cinque reti sulle sei segnate dall’Olympiacos nella semifinale contro l’Aston Villa: un altro gol del trentenne marocchino si gioca a 3,50.