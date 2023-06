, all’interno dell’Eden Arena di Praga,, la più giovane delle tre competizioni per club europei a marchio UEFA. In campo scenderanno ladi mister Vincenzo Italiano e ilguidato dal 60enne allenatore scozzese David Moyes.I viola, dopo essere arrivati secondi dietro ai turchi del Başakşehi (nel gruppo “A”), hanno superato tutti i turni successivi: nei 16imi (spareggi playoff) il Braga, negli ottavi il Sivasspor, nei quarti il Lech Poznan e, in semifinale, il pericoloso Basilea.(inclusi i 2,16 milioni di euro generati per le 4 vittorie e il pareggio conquistati nella prima fase del torneo).(con più di 20mila e 34mila spettatori all’Artemio Franchi di Firenze). L’ingresso nella fase a gironi vale circa 3 milioni di euro (senza dimenticare il bonus da 1,3 milioni per il ranking storico della società). Poi altri 300mila per gli spareggi playoff e 600mila per gli ottavi. Ulteriori 6 milioni di euro arriveranno se consideriamo il premio qualificazione per i quarti (1 milione), quello per le semifinali (2 milioni) e infine quello per l’ingresso in finale (3 milioni)., sul rettangolo di gioco dell’Eden Arena, infine,, grazie a 6 vittorie su altrettante gare, nella fase a gironi (solo il Gent ha strappato al club inglese un pareggio nei quarti),(14° nella classifica di Premiership)(nel 2021/22) e 15° posto nella classifica Deloitte “Football Money League.” Più di 193 milioni (il 58% del business totale) arrivano dai diritti tv, 59 milioni dai ricavi commerciali (28%) e 49 milioni dal botteghino (14%). Nel 2018 la società inglese fatturava 198 milioni, oggi è a soli 7 milioni di euro dal valore della produzione dell’Inter (308 milioni nel 2022 - 14° posto nel report Deloitte) e davanti al Milan (265 milioni di euro).(9a, in questa stagione, nella classifica provvisoria di Serie A)(in controtendenza rispetto alla perdita al 30 giugno 2021, pari a 10,3 milioni), ma è ancora lontana dalla top20 dell’indagine Deloitte. In totale, però,(stagione 2021/22). Un risultato in crescita rispetto ai 160,6 milioni del 2019/20, a conferma, tra l’altro, della bontà del progetto “targato” Rocco Commisso (patron della Fiorentina).(Umbro, Betway e Scope Markets)(tra questi marchi del calibro di Heineken, Acronis, Lyca Mobile, UFL e Monster energy).(7° contratto, nella Premiership, per valore economico).(2° contratto della Serie A dopo la rottura dell’Inter con Digitalbits),Per un totale di 11 top partner incluso lo sponsor tecnico Robe di Kappa, Estra, XTrend, Sammontana e OlybetTv.