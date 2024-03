Conference League, la Fiorentina vede i quarti di finale: contro Maccabi a bassa quota vittoria e passaggio del turno

Fare tesoro delle difficoltà della gara di andata e regalarsi 90 minuti più agevoli. La Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta per 3-4 in rimonta, ospita giovedì al “Franchi” il Maccabi Haifa con due risultati su tre per un passaggio del turno, dato per scontato secondo gli esperti, che vedono a 1,03 i viola ai quarti di finale di Conference League, contro l’impresa israeliana offerta a 10,35. Tornando ai tempi regolamentari, per gli esperti di Better non dovrebbero esserci le stesse difficoltà dell’andata, con il segno «1» visto a 1,30 contro il 9,25 della prima sconfitta dei toscani nella competizione. Nel mezzo, a 5,25 il pareggio. Per i bookie sarà ancora un match ricco di gol, con l’Over 2.5, a 1,53, in netto vantaggio sull’Under 2.5 proposto a 2,35. Lontano invece un finale oltre il 90’, con l’arrivo ai calci di rigore alto a 7,95. Sempre rimanendo in tema penalty, Italiano spera di chiudere la striscia nera dal dischetto, ma un nuovo tiro dagli undici metri neutralizzato dal portiere – come domenica sera contro la Roma – si gioca a 7. Per quanto riguarda invece i protagonisti in zona goal, cerca il bis M’Bala Nzola, fissato a 2,78, mentre sale di poco, a 2,90, l’acuto di Antonin Barak, decisivo sette giorni fa con il gol vittoria.