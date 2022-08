Il 2-1 dell'andata è un risultato da prendere con le molle per la Fiorentina, che affronta il ritorno dei playoff di Conference League in casa del Twente con la possibilità di giocare per due risultati su tre. Ai viola, infatti, basta un pareggio per ottenere la qualificazione alla fase a gironi, ma per i betting analyst è la vittoria ospite a prevalere nei pronostici: Il «2» è di poco avanti a 2,40, mentre un successo dei padroni di casa vale 2,70 la posta. Più alta la quota del segno «X», fissata a 3,30. Bassa invece quella della doppia chance «X2», esito che darebbe la certezza alla Fiorentina della qualificazione, e che si attesta a 1,38. Un match, quello del 'De Grolsch Veste', dove a prevalere è il Goal a 1,63, mentre il No Goal si gioca a 2,07. Grande equilibrio invece tra Over 2.5, a 1,80, e Under 2.5 a 1,83. Tra i risultati esatti spicca l'1-1, che manderebbe la Fiorentina alla fase a gironi, in quota a 6,30. Attenzione a Luka Jovic, a segno alla prima in campionato contro la Cremonese, visto come marcatore a 2,75, mentre il bis di Nico Gonzalez si gioca a 3,75.