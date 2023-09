Sarà ancora la Conference League il teatro europeo della Fiorentina, reduce dalla finale persa lo scorso anno a Praga contro il West Ham. I viola ripartono dal campo del Genk, in una trasferta non scontata ma che vede i viola favoriti a 2,24 contro il successo dei padroni di casa visto tra 2,98 e 3. Oscilla invece tra 3,45 e 3,55 il pareggio. Nonostante i due No Goal nelle sfide dei playoff contro il Rapid Vienna, per i bookie prevale il Goal, a 1,60, su un nuovo No Goal proposto a 2,28. Italiano chiede di più ai nuovi centravanti M'Bala Nzola e Lucas Beltran, ancora a secco in stagione: per i bookie in pole il primo centro dell'argentino a 3,20, con l'ex Spezia dato a 3,30.