Conference League, la Fiorentina vuole riprovarci: negli ottavi con il Maccabi Haifa le quote si tingono di viola

Inizia il percorso ad eliminazione diretta della Fiorentina verso la finale di Conference. L'obiettivo è riprovarci, dopo il trofeo sfumato lo scorso anno proprio all'ultimo atto. La Viola parte favorita nel primo testa a testa contro Maccabi Haifa: per gli esperti il colpo in trasferta (campo neutro della Bozsik Arena di Budapest) paga tra 1,63 e 1,65; si impenna tra 5,20 e 5,30 il successo del Maccabi, che nello spareggio hanno eliminato il Gent, mentre il segno «X» è in lavagna a 3,75. Ancor più squilibrate le quote per il passaggio turno, che vedono la Fiorentina a 1,15 e gli israeliani a 5. I numeri, però, spingono a non sottovalutare la squadra di Tel Aviv, squadra organizzata e solida difensivamente (16 gol subiti in 24 partite). Dal canto suo, la squadra di Italiano ha una media superiore a due reti a partita in Conference. Nell'andata degli ottavi i bookie si aspettano un match bloccato: Under (1,77) avanti sull'Over (1,93) e No Goal (1,90) sul Goal (1,80). In pole tra i marcatori a 2,25 Andrea Belotti, seguito a 2,50 da Nico Gonzalez e a 2,75 da M'bala Nzola, che potrebbe avere un'occasione dall'inizio. Paga 10 volte la posta, invece, un'altra rete in Conference di Luca Ranieri, capocannoniere della viola con tre gol.