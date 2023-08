La Fiorentina, dopo aver travolto il Genoa nella prima giornata di campionato, ricomincia il suo percorso in Conference League dall’Allianz Stadion dove, domani, affronta il Rapid Vienna nell’andata dei playoff della competizione. I viola ripartono all’assalto della coppa vogliosi di vendicare la sconfitta in finale, contro il West Ham, dello scorso giugno. La Fiorentina, per gli esperti, parte favoritissima contro il Rapid Vienna a 1,65 contro il 5,00 degli austriaci e il 3,75 per il pareggio. Quello di giovedì sarà il quarto confronto tra le due formazioni con i toscani che finora hanno fatto sempre bottino pieno: in tutte e tre le gare sono stati segnati tre o più gol, e così la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,87. In questa girandola di gol non sono da escludere né un Ribaltone, offerto a 6,50, né un’autorete che pagherebbe 9 volte la posta. Italiano quest’anno ha un attacco rivoluzionato grazie all’arrivo di Mbala N’Zola e Lucas Beltrán: il tecnico della Fiorentina si affida a loro per arrivare il più in alto possibile. La prima rete in maglia viola dell’ex attaccante del River Plate è data a 2,50. Nico Gonzalez, già a segno contro il Genoa a Marassi, punta a ripetersi, un’impresa in quota a 2,75. La difesa della Fiorentina dovrà fare molta attenzione a Guido Burgstaller, bomber, capitano e icona del Rapid Vienna. Il trentaquatrenne austriaco ha già colpito sette volte in stagione e il gol numero otto è offerto a 3,00.