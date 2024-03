Conference League, lancio di oggetti in Viktoria Plzen-Servette: Frick colpito in testa da un bicchiere di birra

Episodio curioso nella sfida di Europa League tra Viktoria Plzen e Servette, valida per gli ottavi di finale di Conference League. Durante il primo tempo del match, mentre il portiere della formazione svizzera Jeremy Frick era pronto a rimettere in gioco la palla, dalla curva del Viktoria Plzen sono piovuti oggetti, tra cui un bicchiere di birra, che ha colpito in testa l'estremo difensore elvetico.



Il portiere si è gettato a terra, rimanendo accasciato per circa un minuto. Fortunatamente, nulla di grave per Frick, che si è rialzato e ha ripreso regolarmente a giocare. Anzi, è stato anche applaudito dalla tifoseria di casa, alla quale ha ricambiato con un applauso. Visto che si parla di Conference League, è facile tornare con la mente alla finale dell'anno scorso tra Fiorentina e West Ham, in cui il difensore viola Cristiano Biraghi era stato colpito in testa proprio da un bicchiere, che lo aveva ferito facendolo sanguinare. Anche in quel caso si giocava in Repubblica Ceca, a Praga.