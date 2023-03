Lazio-AZ Alkmaar (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Dazn e Sky Sport) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Conference League. Arbitra lo svedese Nyberg, assistito dai connazionali Beigi e Soderqvist con Ladeback quarto uomo, mentre al Var ci sono gli inglesi Kavanagh e Coote.



LE ULTIME - Sarri perde Immobile per infortunio e rispolvera in versione falso 9 Felipe Anderson, affiancato nel tridente d'attacco da Pedro e Zaccagni, con Cancellieri pronto a subentrare dalla panchina così come l'ultimo arrivato Pellegrini. In porta gioca Maximiano, protetto da Gila in coppia con Patric al centro della difesa, anche perché Casale è alle prese con un problema al ginocchio e si preferisce far rifiatare Romagnoli. Possibile turno di riposo anche per Luis Alberto o Milinkovic-Savic a centrocampo, dove in cabina di regia dovrebbe tornare Cataldi (ma occhio a Marcos Antonio).



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.



AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen.