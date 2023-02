Inizia il cammino della Lazio in Conference League: alle 21 i biancocelesti affrontano il Cluj all'Olimpico nell'andata dei playoff. La squadra di Sarri arriva dall'eliminazione ai gironi di Europa League: il gruppo F si è chiuso con tutte e quattro le squadre a 8 punti, ma i capitolini hanno chiuso terzi per differenza reti alle spalle di Feyenoord e Midtjylland. I rumeni, invece, arrivano dal secondo posto nel gruppo G alle spalle del Sivasspor.



STATISTICHE - Terzo confronto in competizioni europee tra Lazio e Cluj, con il bilancio in parità: entrambe le squadre hanno vinto la propria partita casalinga nella fase a gironi dell'Europa League 2019/20. I biancocelesti sono imbattuti nelle ultime sette gare interne in competizioni europee (tre vittorie e tre pareggi) e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro sfide casalinghe; tutavia, la Lazio non ha vinto nessuna delle ultime tre partite giocate davanti al proprio pubblico nella fase a eliminazione diretta delle competizioni europee (un pareggio e due sconfitte). Il Cluj ha vinto soltanto una delle ultime 16 trasferte in competizioni europee (5 pareggi, 9 sconfitte - qualificazioni incluse).



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Lazio-Cluj.