Prosegue il programma della UEFA Europa Conference League con la 4ª giornata della fase a gironi. Oltre alla Fiorentina, impegnata alle 18.45 in casa del Cukaricki, in campo tutte le altre squadre. Si parte alle 16.30 con la sfida tra Astana e Ballkani, entrambe a tre punti nel gruppo C. Completa il girone successivamente Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria.



Alle 18.45, oltre alla Viola, per il gruppo F si affrontano anche Ferencvaros e Genk, entrambe a 5 punti. Nel gruppo D il Besiktas cerca la prima vittoria contro il Bodo/Glimt. Nel girone F il PAOK capolista ospita l'Aberdeen, mentre l'Eintracht Francoforte secondo fa visita all'HJK. Il gruppo E si apre con Legia-Zrinjski, mentre nel gruppo H il Nordsjaelland affronta un Trnava ancora a secco di punti.



Alle 21 gli altri incontri: Bruges-Lugano e Aston Villa-AZ Alkmaar completano rispettivamente i gruppi D ed E, lo stesso fa Ludogorets-Fenerbahce per il girone H. Infine gli ultimi due gruppi, A e B: nel primo il Lille è di scena a Bratislava contro lo Slovan mentre l'Olimpia Lubiana affronta il Klaksvik; nel secondo il Gent capolista gioca sul campo del Breidablik (0 punti), lo Zorya sfida il Maccabi Tel Aviv.