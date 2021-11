Oggi si disputa la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di. Si parte alle ore 16 con le prime due gare: Martin Miller firma il successo del Flora Tallin contro il Partizan Belgrado; tre gol e tre punti per il Basilea, che espugna in rimonta il campo del Kairat Almaty (in vantaggio prima con Vagner Love e poi con Hovhannisyan) grazie alle reti di Cabral su rigore, Zhegrova e Kasami (ex Palermo). I padroni di casa chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Vorogovskiy nel recupero.