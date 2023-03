Dopo la sconfitta della Lazio con l'AZ Alkmaar di martedì sera, oggi si disputano altre 7 gare valevoli per l'andata degli ottavi di finale in Conference League. Si parte alle ore 18.45, quando l'Anderlecht riceve il Villarreal. In contemporanea West Ham (con gli italiani Ogbonna, Emerson Palmieri e Scamacca in panchina) e Nizza sono impegnati in trasferta rispettivamente contro AEK Larnaca e Sheriff Tiraspol.



Alle ore 21 la Fiorentina gioca in casa contro il Sivasspor. Un'altra squadra turca, che era nei gironi coi viola, il Basaksehir gioca sul campo del Gent. Turni interni per Basilea e Lech Poznan contro Slovan Bratislava e Djurgarden.