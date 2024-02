Conference League LIVE: alle 18.45 Bodo/Glimt-Ajax e Dinamo Zagabria-Betis. Poi l'Eintracht Francoforte

Redazione CM

La UEFA Europa Conference League torna in campo in questo giovedì sera per le gare di ritorno dei playoff. Venerdì 23 febbraio alle ore 13 il sorteggio degli ottavi di finale per scoprire la prima avversaria della Fiorentina nella fase a eliminazione diretta.



Si parte con tre gare alle 18.45: il Bodo/Glimt ospita l'Ajax dopo il 2-2 dell'andata in Olanda, la Dinamo Zagabria deve difendere contro il Betis il vantaggio conquistato in Spagna e Ludogorets e Servette si affrontano dopo lo 0-0 del primo round.



Alle 21 gli altri cinque incontri: il Ferencvaros prova a ribaltare il risultato contro l'Olympiacos (1-0 per i greci all'andata), Eintracht Francoforte e Royale Union Saint-Gilloise ripartono dal 2-2 maturato in Belgio, il Legia a Varsavia deve recuperare il Molde (3-2 per i norvegesi nella prima gara) e lo Sturm Graz va a Bratislava contro lo Slovan forte del 4-1 dell'andata.