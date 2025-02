KURT DESPLENTER

Gare di ritorno nei playoff di Conference League. A una settimana di distanza dall’andata, le sedici formazioni impegnate nel turno intermedio si affrontano nel secondo atto che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Come di consueto, le gare sono divise, con quattro partite alle 18:45 e altre quattro alle 21:00.Ilaccoglie a Siviglia ildopo la vittoria per 3-0 in Belgio. Anche l’deve difendere in casa il successo conquistato a. L’proverà a ribaltare lo 0-1 dicontro il, mentre è tutto aperto tradopo l’1-1 dell’andata.

L’va a caccia della qualificazione in casa contro ildopo 2-2 in Slovenia. Successo in trasferta da difendere percontro ilcontro ildopo il 3-1 a. Il, invece, deve ribaltare la sconfitta per 2-1 in Islanda contro il