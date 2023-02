Non solo Lazio e Fiorentina. In campo, tra le 18.45 e le 21, anche tutte le altre gare di ritorno dei playoff di Conference League, in attesa degli ottavi di finale in cui torneranno in scena le prime dei gironi. Nel corso del tardo pomeriggio, oltre al match tra Cluj e Lazio, tocca all’Anderlecht rimontare l’1-0 subito in casa del Ludogorets. Il Partizan Belgrado deve difendere il medesimo il risultato dall’assalto dello Sheriff Tiraspol mentre l’AEK Larnaca sarà in campo contro il Dnipro, per bissare il successo – sempre per 1-0 – ottenuto durante l’andata. Alle 21, oltre a Fiorentina-Braga, grande match in Svizzera con il Basilea che ospiterà il Trabzonspor, provando a ribaltare il successo dei turchi della scorsa settimana. Chiudono Gent-Qarabag e Lech Poznan-Bodo Glimt, unica sfida terminata per 0-0 ed in cui tutto può ancora succedere.