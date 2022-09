Dopo i preliminari vinti, la Fiorentina inizia il proprio percorso in Conference League contro il Riga FS. Il fischio d'inizio è previsto al Franchi alle 18.45 con Italiano che vuole ben figurare nel suo esordio ufficiale in una competizione europea.



STATISTICHE - La Fiorentina affronterà una squadra lettone per la prima volta in una competizione europea, anche per il Rigas Futbola Skola sarà la prima partita ufficiale contro avversarie italiane. La Fiorentina torna a disputare un match in competizioni europee (esclusi preliminari) dopo 2023 giorni, ovvero dal 23 febbraio 2017 contro il Borussia Mönchengladbach (sconfitta 2-4 in casa in quel caso), l’ultimo marcatore dei viola in queste competizioni è stato Borja Valero.



SINGOLI - Viktors Morosz ha guidato l’RFS in 13 delle 15 partite giocate finora dai lettoni in Europa (5V, 4N, 4P), dopo avere preso il timone della squadra nel 2020. Da giocatore, ha indossato la maglia del CSKA Sofia in Europa League nel 2009/10: i bulgari furono eliminati nella fase a gironi, avendo raccolto soltanto uno dei 18 punti a disposizione. Dopo aver realizzato 10 gol nelle sue prime 15 presenze in competizioni UEFA con le maglie di Benfica ed Eintracht Francoforte (esclusi preliminari), Luka Jovic non ha segnato nessuna rete nelle successive nove gare con il Real Madrid in Champions League.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Kouamè. Allenatore: Italiano.

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Panic, Saric; Stuglis, Simkovic, Emerson; Ilic. Allenatore: Morozs.