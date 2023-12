Ottavi, playoff oppure niente. Lasmista stasera le proprie squadre in base alle classifiche dei vari gironi, alcuni verdetti sono già stati emessi mentre gli altri sono attesi dopo la fine delle gare delle 18:45 e delle 21., quello della Fiorentina, il Genk deve battere il Cukaricki e sperare che i viola battano il Ferencvaros in Ungheria. Poi sarà un discorso di differenza reti, momentaneamente in favore dei secondi in classifica ma ribaltabile con l'incastro giusto.: Aston Villa già qualificato e impegnato contro lo Zrinjski Mostar già fuori, l'AZ Alkmaar cerca la qualificazione che può arrivare solo battendo il Legia Varsavia al momento secondo e a cui basta il pari.: già tutto deciso. PAOK Salonicco già primo contro l'HJK Helsinki, Eintracht già secondo contro l'Aberdeen. Gare utili solo per le statistiche e per incassare qualche migliaio di euro in caso di vittoria.: il Fenerbahce, battendo lo Spartak Trnava fanalino di coda, può assicurarsi il passaggio del turno. Da prima o da seconda? Dipenderà dal risultato di Ludogorets-Nordsjaelland, entrambe in corsa. Gruppo apertissimo.: come nel gruppo H, solo che qui primo e secondo posto sono ancora da decidere. Avanti di un punto il Lille, che gioca contro il Klaksvik, insegue lo Slovan Bratislava che ospita l'Olimpia Lubiana.: si decide tutto nella sfida tra Maccabi Tel Aviv e Gent, entrambe qualificate, con i belgi che hanno due risultati su tre per il primo posto. Zorya e Breidablik, sicure di terzo e quarto posto, solo per le statistiche.: il Viktoria Plzen è a punteggio pieno e già sicuro del primo posto, ospita l'Astana. Di conseguenza, la Dinamo Zagabria, che è sopra di due punti rispetto alle avversarie, ha una grande occasione contro il Ballkani.: Il Club Brugge deve solo evitare di perdere contro il Bodo/Glimt per accedere direttamente agli ottavi di finale. I norvegesi passeranno, ma una vittoria potrebbe risparmiare loro i playoff. Nell'altra gara, inutile ai fini della classifica, il Lugano affronta la delusione del torneo, il Besiktas.