Getty Images

Conference League: Jagiellonia-Betis LIVE

Cristian Giudici

8 minuti fa



Oggi si definisce il quadro delle semifinali in Conference League. Infatti si disputano le gare di ritorno nei quarti di finale. La finale è in calendario mercoledì 28 maggio allo Stadion Wroclaw di Breslavia in Polonia.



Si (ri)parte alle ore 18:45, quando la Fiorentina gioca in casa contro il Celje (andata 2-1 per i viola) in contemporanea con Jagiellonia-Betis (andata 2-0 per gli spagnoli): chi passa il turno.



Poi alle 21 si giocano Chelsea-Legia Varsavia (andata 3-0 per gli inglesi) e Rapid Vienna-Djurgarden (andata 1-0 per gli austriaci).