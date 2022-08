Oggi alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si è tenuto il sorteggio dei playoff per la qualificazione alla fase a gironi in Conference League (andata giovedì 18 e ritorno il 25 agosto).



La squadra viola allenata da Italiano è testa di serie: giocherà contro la vincente tra gli olandesi del Twente e i serbi del Cukaricki Belgrado. La gara d'andata si disputerà a Firenze.