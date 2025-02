AFP via Getty Images

Conference League LIVE: in campo Betis e Panathinaikos, tocca all'Heidenheim

4 minuti fa



Torna la Conference League con l’andata dei playoff: alle 18 e 45 le prime 4 gare che saranno seguite da altrettante nello slot delle 21. In campo già big del torneo che, dopo non essere riuscite a centrare fin da subito l’ingresso agli ottavi, puntano a rifarsi già stasera.



ALLE 18:45 – Ad aprire il programma c’è - tra le altre - il Panathinaikos, di scena sul campo del Vikingur Reykjavik. Il Celje accoglie l’APOEL, mentre in Norvegia si gioca la sfida tra Molde e Shamrock Rovers. In campo anche TSC e Jagiellonia.



ALLE 21 – Il Gent ospita il Betis, sfida che si preannuncia avvincente, mentre a Banja Luka il Borac accoglie l’Olimpia Lubiana. I tedeschi dell’Heidenheim di scena in Danimarca sul campo del Copenaghen. Completa il quadro Omonia-Pafos.