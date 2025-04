Getty Images

Conference League LIVE: in campo il Chelsea

52 minuti fa



Giovedì di copppe europee, in campo la Lazio in Europa League e la Fiorentina in Conference entrambe nell'andata dei quarti di finale: i biancocelesti giocheranno alle 18.45 in casa del Bodo/Glimt, la squadra di Palladino affronterà il Celje in Slovenia alle 21. Tra le altre gare di Conference, da cerchiare in rosso la trasferta del Chelsea in casa del Legia.