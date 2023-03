La Conference di martedì, fatto insolito ma può succedere se due squadre che giocano nello stesso stadio hanno l'andata delle coppe in casa nello stesso giorno. E' il caso della Lazio, impegnata contro l'AZ Alkmaar negli ottavi di finale della terza competizione europea, che gioca oggi perché giovedì la Roma riceve la Real Sociedad in Europa League. I biancocelesti, scesi di livello per via dell'eliminazione patita in autunno per mano del Feyenoord, altra olandese, devono fare a meno di Ciro Immobile, e hanno Casale e Romagnoli non nelle migliori condizioni, anche se il primo ce la fa dall'inizio. Sulle fasce, Pellegrini spinge per avere un po' di spazio dopo l'arrivo nel mercato di gennaio, ma parte in panchina.



Gli uomini di Jansen, che hanno vinto il girone con 5 successi e un pari, schierano l'ungherese Kerkez, cercato in passato proprio dai biancocelesti e protagonista con il Milan ai tempi delle giovanili. I Cheese Heads di Alkmaar, escluse le qualificazioni, non vincono una partita a eliminazione diretta in Europa da ben 9 incontri.