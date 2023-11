Non solo la Fiorentina. Di scena, a partire dalle ore 14, tutte le altre sfide di Conference League, valida per la quinta giornata della fase a gironi.



Si parte nel Gruppo B con il Maccabi Tel Aviv che, contro il Breidablik, vuole dare l’assalto al 1° posto nel girone.



Si prosegue nel Gruppo C alle 16.30, con un match determinante per la qualificazione al prossimo turno: Astana-Dinamo Zagabria.



Alle 18.45, il programma continua con AZ Alkmaar-Zrinjski, Besiktas-Club Brugge, Bodo-Glimt-Lugano, Ballkani-Viktoria Plzen, Gent-Zorya, Helsinki, Aberdeen, Klaksvik-Slovan Bratislava e Olimpia Ljubljana-Lille, tutti incroci che possono, già da stasera, determinare le qualificate tra ottavi di finale e playoff.



Alle 21, si chiude con Aston Villa-Legia Varsavia, Cukaricki-Ferencvaros (avversarie della Fiorentina), Eintracht Francoforte-PAOK, Nordsjaelland-Fenerbahce e Trnava-Ludogorets.