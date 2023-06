Ore di attesa, emozioni, sensazioni che si susseguono man mano che il match decisivo si avvicina.Entrambe le formazioni sono alla ricerca di un successo a livello continentale a distanza di più di 50 anni dall’ultima affermazione europea – la Coppa delle Coppe di 62 anni fa per i viola e lo stesso trofeo per gli Hammers 4 anni dopo -. Segui, insieme a Calciomercato.com, tutto l’avvicinamento in vista dell’atto finale della terza massima competizione UEFA.