Per celebrare il secondo anno della UEFA Europa Conference League, il massimo organismo del calcio europeo ha organizzato un’avvincente cerimonia d’apertura per la finale di questa sera tra Fiorentina e West Ham. L’evento vedrà uno show da parte di Alban Chela, DJ albanese con una decennale esperienza di collaborazioni con la UEFA. Il tutto verrà completato dagli effetti speciali e da uno staff di chitarristi, pronti a darsi battaglia per infiammare il pubblico appena prima del fischio d’inizio.