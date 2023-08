La stagione è appena cominciata, ma la Fiorentina è già attesa da un bivio importante, ovvero il ritorno dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna. Si parte dalla vittoria per 1-0 degli austriaci all’andata, ma i betting analyst vedono il ribaltone da parte degli uomini di Vincenzo Italiano. L’«1», infatti, si gioca rispettivamente a 1,15 e 1,17, mentre per il colpo esterno del Rapid si sale tra 14,80 e 16; il pareggio, che non basterebbe ai Viola, si attesta tra 7,30 e 7,60. Tra le altre giocate, l’Over prevale nettamente sull’Under, a 1,44 contro 2,62, così come il No Goal, a 1,55, è in vantaggio sul Goal, a 2,29. In generale, comunque, la Fiorentina viene vista come favorita per il passaggio del turno, a quota 1,30, contro il 3,25 del Rapid. Per centrare l’obiettivo, Italiano si affida ai propri bomber, M’bala Nzola e Lucas Beltran, che inseguono il primo gol in Viola rispettivamente a 1,80 e 1,95, con Nicolas Gonzalez sempre a 1,95.