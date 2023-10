Nuovo impegno europeo per la Fiorentina, che deve riscattare la sconfitta in campionato contro l’Empoli e cercare la prima vittoria in Conference League. Tre punti che arriveranno contro il Cukaricki, secondo i betting analyst: infatti, l’«1» al Franchi si gioca a 1,10, mentre il colpo esterno dei serbi è quotato a 19,50; il pareggio, infine, vale 9,50 volte la posta giocata. La «X» è il segno uscito nei due precedenti incontri, per gli uomini di Vincenzo Italiano, contro Genk e Ferencvaros: entrambi sono terminati 2-2, eventualità che contro il Cukaricki risulta molto improbabile (a quota 45). Tra i risultati esatti, infatti, spiccano il 3-0 e il 2-0, proposti rispettivamente a 6,25 e 6,55, con il 4-0 a 8. Facile intuire, quindi, come l’Over sia proposto a una quota nettamente inferiore rispetto all’Under, rispettivamente a 1,33 e 3,05, così come il No Goal, a 1,60, risulti in vantaggio sul Goal, a 2,20. Si gioca anche sul momento in cui potrebbe arrivare l’ipotetico vantaggio della Fiorentina: ecco, quindi, che il segno «1» nella prima mezz’ora di gioco si attesta a quota 1,78, mentre la «X» a 2,25, con il «2» a 12.