Conference League Olympiakos-Fiorentina: viola favoriti a quota 2.32

52 minuti fa



Mercoledì 29 maggio all’OPAP Arena di Atene si gioca la finale della Conference League Olympiakos-Fiorentina, con i viola determinati a riscattare quella persa nella passata stagione contro il West Ham. Il fattore campo dunque in qualche modo favorisce i greci, che non si dovranno spostare troppo da casa, ma i pronostici possono strappare un sorriso alla squadra di Vincenzo Italiano, favorita sulla lavagna scommesse a 2.32.



Annunciata un gara più da Under a 1.61, che da Over, visto che l'ipotesi che vengano segnati almeno 3 reti vale 2.12. Chi deciderà la finale? Italiano ha probabilmente ancora qualche dubbio sull’undici iniziale, in particolare per quanto riguarda il centravanti: chi guiderà l’attacco dei toscani tra Belotti e Nzola? Tra i due litiganti gode Nico Gonzalez, in prima fila sulla lavagna marcatori a 3.50, con Belotti a 4.00 e Nzola a 4.25.