Dalla finale persa con il West Ham alla nuova occasione: la Fiorentina torna a giocare in Europa, con gli spareggi della Conference League che saranno il primo ostacolo in un torneo che i Viola possono vincere. La squadra di Italiano ha grande desiderio di vendetta dopo essere arrivata davvero vicina al traguardo e i quattro gol segnati nell’esordio in campionato contro il Genoa sono benzina per una formazione pronta a stupire. Il cammino non è in discesa, visto che per accedere alla fase a gironi la Fiorentina dovrà battere nel doppio confronto il Rapid Vienna: andata in Austria giovedì 24 agosto, ritorno al Franchi una settimana dopo. I toscani possono portarsi avanti con le pratiche imponendosi già a Vienna, dove sulla lavagna scommesse sono dati favoriti a quota 1.67. A 3.80 il pareggio che sarebbe comunque un buon risultato per gli uomini di Italiano, mentre il segno 1 per gli austriaci renderebbe tutto più difficile e vale 4.65. Tra i risultati esatti il più probabile è l’1-1 a 7.25, ma sarebbero auspicabili lo 0-1 a quota 8.00, l’1-2 a 8.25 e lo 0-2 a 8.50.