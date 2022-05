Sesta in campionato, la Roma può dare un significato molto diverso alla stagione battendo in finale di Conference League il Feyenoord. Josè Mourinho ha parlato di una partita molto equilibrata, senza sbilanciarsi sul pronostico e dando il 50% di possibilità di successo alla sua squadra. Più o meno come la pensano i bookmaker, che danno Pellegrini e compagni in vantaggio, anche se la quote lasciano pensare ad una sfida aperta a qualsiasi esito. A Tirana, mercoledì 25 Maggio alle 21:00, il segno 1 per i giallorossi sulla lavagna scommesse è proposto a 2,33, contro il pareggio e gli eventuali tempi supplementari a 3,35 e il segno 2 a 2,97.







La differenza è più palese sulla lavagna testa a testa, dove di fatto si gioca su quale squadra vincerà la Conference League e in questo caso il segno 1 per la Roma campione è a 1,65, mentre il 2 vale 2,16.



Tra i probabili marcatori della gara senza dubbio è sfida tra Abraham e Dessers, rispettivamente con 9 e 10 reti nella competizione. L'inglese è proposto in gol a 2,75, il belga in gol vale 3,50.