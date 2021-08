Esordio internazionale per la Roma che vede la fase a gironi della nuova Conference League, ma per raggiungerla dovrà superare l'ostacolo Trabzonspor. Gli uomini di Mourinho arrivano da favoriti al doppio confronto che comincia in Turchia, dove i giallorossi possono già fare un grande passo verso il passaggio del turno. I betting analyst vedono il «2» romanista in quota 1,80 mentre il fattore campo non aiuta i padroni di casa, per cui il successo si gioca a 4,15, con la «X» più bassa a 3,40. Un match, quello di Trebisonda, in cui la prudenza potrebbe farla da padrona. L'Over 2.5, infatti, è tutt'altro che scontato a 1,87 in una situazione di grande equilibrio, con l'Under a 1,80. Attese però reti da entrambe le parti: il Goal si gioca a 1,70, mentre per il No goal la quota è 1,99.