Ko con il Bodo nell'andata dei quarti, ma ancora in testa per la vittoria finale in Conference League. La Roma resiste nei pronostici di Conference League, dove lo svantaggio con i norvegesi appare recuperabile nel ritorno all'Olimpico. Per la sfida di giovedì prossimo, gli analisti danno l'«1» di Mourinho a 1,31 e la vittoria con almeno due reti di scarto a 1,95; per il pareggio e il segno «2» l'offerta sale a 5,25 e 7,90. Rispetto a due giorni fa, si fa comunque più serrato il testa a testa con le altre "big" della competizione per la caccia alla coppa: i giallorossi sono stabili a 4,00, raggiunti alla stessa quota dal Marsiglia, che si è aggiudicato la prima parte della sfida contro il Paok. Slitta leggermente più indietro, a 4,25, il Leicester, fermato sul pareggio dal Psv Eindhoven. Proprio gli olandesi fanno un balzo in avanti, passando dalla doppia cifra a quota 7,00, ora davanti al Feyenoord che invece è a 7,50 dopo il 3-3 con lo Slavia Praga.