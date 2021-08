Mentre Inter, Juve, Atalanta e Milan attendono di conoscere le loro avversarie in Champions,. Lo farà oggi, proprio in contemporanea con i sorteggi, all'Olimpico contro ildegli ex. Il calcio d'inizio è alleDopo la, targata, la Roma parte favorita davanti ai suoi tifosi e con unin più, già in grande forma all'esordio in campionato. I turchi, però, sono uno degli avversari più complicati che potessero capitare, con i tanti ex del nostro campionato: oltre a Bruno Peres e Gervinho ci sono anche Marek, l'ex Fiorentinae l'ex Parma Andreas, in gol proprio all'andata. Alle 21 anche la Roma conoscerà il proprio destino, in attesa di, quando, in caso di passaggio del turno, scoprirà anche gli avversari nelladella prima storica edizione della Conference League.LE FORMAZIONI UFFICIALI: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham.: Cakir; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Trondsen; Hamsik, Siopis, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme.