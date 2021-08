La Roma vuole vincere e convincere all’Olimpico per strappare una qualificazione senza troppi patemi. Il ritorno dello spareggio di Conference League contro il Trabzonspor, che deciderà chi accederà alla fase a gironi, sorride nuovamente alla squadra di Mourinho secondo i betting analyst: la vittoria di Zaniolo e compagni, infatti, si gioca a 1,47, mentre il pareggio (che qualificherebbe i capitolini in virtù dell’1-2 dell’andata) è proposto a 4,50. Nella contesa in programma domani sera appare invece complicata la sorpresa turca con il «2» dato a 6,50. Come all’andata, si va verso un Over 2.5, opzione che vale 1,57 volte la posta. I bookie sono inoltre convinti che la Roma subirà almeno una rete considerato il Goal a 1,68. Tra i risultati più probabili c’è il 2-1 che vale 8 volte la posta.

RED/Agipro