Questa sera, alle 19, la Roma affronterà all'Olimpico ilnel match valido per il ritorno dei playoff di Conference League. Si parte dal 2-1 della gara di andata in Turchia, con José Mourinho che farà poco turnover, l'obiettivo è non fare figuracce eIl traguardo è lontano, ma in caso di conquista della Conference League la Roma incasserebbe circa 30 milioni di euro.Oggi, ore 19tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite).Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.Cakir; Bruno Peres, Edgar lè, Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme.