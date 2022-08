Serviva un mezzo miracolo ai serbi del Cukaricki per passare il turno preliminare dicontro il: gli olandesi infatti partivano dal 3-1 ottenuto in Serbia sette giorni fa, e hanno migliorato il risultato stasera a Enschede prevalendo per 4-1 con doppietta nel finale di. Saranno gli olandesi gliTra le altre, spicca il 7-0 dell'AZ Alkmaar e il passaggio del turno di Basilea, Cluj, Anderlecht e Basaksehir e Young Boys: ecco tutti i risultati:Kyzylzhar (Kaz) -(Cyp) 0-0Tobol (Kaz) -(Bih) 1-1(Pol) - Trnava (Svk) 1-0(Sui) - Brondby (Den) 3-1 d.c.r.(Rou) - Soligorsk (Blr) 1-0(Swe) - Sepsi (Rou) 3-1(Isr) - Lugano (Sui) 3-1Konyaspor (Tur) -(Lie) 2-4Petrocub (Mda) -(Hun) 1-2(Ned) - Cukaricki (Srb) 4-1(Bel) - Lillestrom (Nor) 2-0(Rou) - Streda (Svk) 1-0Panathinaikos (Gre) -(Cze) 1-1(Rou) - Zorya (Ukr) 3-0(Tur) - Breidablik (Ice) 3-0(Bel) - Paide (Est) 3-0(Gre) - Maccabi Tel Aviv (Isr) 2-1Hibernians (Mlt) -(Lat) 1-3(Fai) - Ballkani (Kos) 2-2Levski Sofia (Bul) -(Mlt) 1-3Shkendja (Mkd) -(Swe) 1-2(Irl) - Viking (Nor) 1-0(Pol) - Vikingur Reykjavik (Ice) 4-1(Aut) - Neftci Baku (Aze) 2-0St. Patricks (Irl) -(Bul) 0-2(Ned) - Dundee United (Sco) 7-0(Por) - Riga (Lat) 4-0(Hun) - Molde (Nor) 2-1(Sui) - KuPS (Fin) 3-0