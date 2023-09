Si tiene oggi alle 14.30 a Montecarlo il sorteggio dei gironi della Conference League 2023-24, che vede impegnata la Fiorentina. Seguilo LIVE su Calciomercato.com!



GRUPPO A:

GRUPPO B:

GRUPPO C:

GRUPPO D:

GRUPPO E:

GRUPPO F:

GRUPPO G:

GRUPPO H:



CONFERENCE LEAGUE - LE FASCE

FASCIA 1 – Eintracht Francoforte, Dinamo Zagabria, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Fenerbache, Lille, Ferencvaros.

FASCIA 2 – Fiorentina, PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Bodoe/Glimt.

FASCIA 3 – Genk, Astana, Helsinki, Spartak Trnava, Zorya Luhansk, Besiktas, Legia Varsavia, Olimpia Lubiana.

FASCIA 4 – Zrinjski, Aberdeen, Lugano, Nordsjaelland, Klaksvik, Cukaricki, Ballkani, Breidablik.



Dove vedere il sorteggio in TV

Si può assistere al sorteggio su Sky, Sky Go, NOW e DAZN