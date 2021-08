Si è svolto oggi il sorteggio per la fase a gironi della Conference League, la neonata competizione della Uefa. Per l'Italia, partecipa la Roma, qualificatasi dopo aver eliminato i turchi del Trabzonspor. La Roma squadra di Mourinho è stata inserita nel GIRONE C con Zorya Luhansk (Ucraina)​, CSKA Sofia (Bulgaria) e Bodo/Glimt​​ (Norvegia). Per i giallorossi, sulla carta si tratta di un gruppo più che abbordabile.



GIRONE A: LASK, M. Tel Aviv, Alashkert​, ​HJK



GIRONE B: Gent, Partizan, Flora, Anorthosis​



GIRONE C: Roma, Zorya Luhansk​, CSKA Sofia​, Bodo/Glimt​



GIRONE D: AZ Alkmaar, Cluj​, Jablonec, Randers



GIRONE E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlino, M. Haifa



GIRONE F: Copenhagen, PAOK, Slovan Bratislava​, Lincoln



GIRONE G: Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura



GIRONE H: Basilea, Qarabag​, Kairat Almaty​, Omonia Nicosia​





Ecco le fasce nelle quali sono state suddivise le 32 squadre partecipanti:





Prima fascia:

ROMA (Ita), Tottenham (Ing), Basilea (Svi), Copenaghen (Dan), Slavia Praga (RCe), Gent (Bel), AZ Alkmaar (Ola), LASK (Aut),



Seconda fascia:

Feyenoord (Ola), Qarabag (Azj), M. Tel Aviv (Isr), PAOK (Gre), Rennes (Fra), Partizan (Srb), Cluj (Rom), Zorya Luhansk (Ucr).



Terza fascia:

Union Berlino (Ger), CSKA Sofia (Bul), Vitesse (Ola), Slovan Bratislava (Svk), Jablonec (RCe), Alashkert (Arm), Flora Tallinn (Est), Kairat Almaty (Kaz).



Quarta fascia:

Lincoln (Gib), Randers (Dan), HJK Helsinki (Fin), Omonia Nicosia (Cyp), Anorthosis (Cyp), M. Haifa (Isr), Bodo/Glimt (Nor), Mura (Slo).