Sarà un playoff di Conference League, quello tra Trabzonspor e Roma, dal sapore speciale per più di qualche giocatore. Tra tutti per Nicolò Zaniolo, alla prima partita ufficiale dopo una stagione persa per infortunio, che vuole festeggiare il rientro in campo nel migliore die modi tanto che, per gli esperti Snai, una sua rete vale 3,50 la posta. Stessa quota per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, deluso per l’infortuno che gli ha precluso Euro2020, ma voglioso di prendersi sulle spalle la squadra di cui è tifoso e capitano anche se il calciatore giallorosso con più probabilità di andare in gol rimane Boja Mayoral, punta di diamante dello scacchiere di Josè Mourinho dopo l'addio di Dzeko. Medita vendetta, invece, un grande ex come Gervinho, attaccante con un passato alla Roma, alla ricerca di riscatto dopo una stagione deficitaria nel Parma. Il classico gol dell’ex da parte dell'attaccante vale 4 volte la posta. L’ivoriano, però, non sarà l’unico ex della partita; proprio quest’estate è arrivato in Turchia, direttamente dai giallorossi, Bruno Peres. La rete del brasiliano, pronto a mettersi alle spalle la sua avventur romana con un gol, si trova in quota a 12.